 

В Украине за сутки подтвердили 92 случая коронавируса

28.03.2020, 2:20, Новости дня

В Украине по состоянию на вечер 27 марта зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал “Коронавірус_інфо”.

За последние сутки в Украине выявлено 92 новых случая, уточняется в сообщении.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена). Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин на 30 дней – до 24 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 559 тыс., из них 25 423 человека умерли, более 127 тыс. выздоровели.

“ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией с распространением коронавируса в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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