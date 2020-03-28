Версию «фантастического биотерроризма» в появлении COVID-19 отвергли в Италии
28.03.2020, 2:08, Новости дня
Глава Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли отверг версию о лабораторном происхождении коронавируса.
Он призвал «не развивать» теории, которые похожи на «фантастический биотерроризм», передает ТАСС со ссылкой на Agenzia Nazionale Stampa Associata.
«Невозможно произвести 2019-nCov в лаборатории», – сказал Локателли, добавив, что получены соответствующие «совершенно неопровержимые указания».
По его словам, такого рода «предположения» лишены «научной базы».
Напомним, другие эксперты также заявляли о природном происхождении вируса, так как создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо.
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