Эксперты объяснили, кого могут штрафовать за нарушение карантина

28.03.2020, 1:53, Разное

В России, как и во многих других странах мира, коронавирусная инфекция считается опасной, а потому в случае официально объявленного карантина его нарушение может наказываться. Эксперты объяснили, кого могут штрафовать за несоблюдение правил временной изоляции.

Специалисты рассказывают, что в УК РФ существует статья 236, по которой россиян могут наказывать за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В этом случае подразумевается и карантин, а наказание зависит от последствий. К примеру, если не соблюдавший нормы человек кого-то инфицировал, то он может заплатить до 80 000 рублей штрафа, а если из-за нарушения кто-то умер, то санкцией окажется реальный тюремный срок. Российским правительством внесено предложение о правках в Административный кодекс, после принятия которых нарушившее карантин юрлицо накажут штрафом на суммой до миллиона рублей.

Эксперты напоминают, что официально карантин в столице пока не объявлялся, поэтому самоизоляция – это лишь рекомендация. Обязателен двухнедельный карантин только для вернувшихся из-за границы, членов их семей и контактировавших с приехавшими людей. В этих случаях за нарушение придётся ответить согласно «букве закона». По информации сайта «360 ˚», на текущий момент в РФ уже оштрафовано около полутысячи нарушителей.