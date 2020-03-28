VOAэкспресс 27 марта 2020

28.03.2020, 1:50, Новости дня

В пятницу Палата представителей США проголосовала за пакет антикризисных мер на сумму 2,2 триллиона долларов. Ранее по законопроекту, который среди прочего предусматривает прямые денежные выплаты нуждающимся американцам, проголосовал Сенат. После этого его подписал президент Дональд Трамп.

Кроме того, Трамп приказал корпорации General Motors начать выпуск вентиляторов, необходимых для оказания медицинской помощи жертвам эпидемии коронавируса.

Как работает коронавирус и как с ним бороться?

Когда коронавирус атакует тело своей очередной жертвы, он превращает собственные клетки пациента в своеобразные фабрики по выработке новых вирусов.

Процесс начинается на поверхности клетки, когда вирус захватывает белок, который обычно помогает регулировать артериальное давление пациента. Клетка невольно впускает вирус внутрь себя, где «злоумышленник» выгружает свой груз: инструкции по созданию новых копий вируса.

В настоящее время исследователи работают над комбинациями существующих лекарств, которые могут эффективно бороться с коронавирусом.

В результате активного поиска уже обнаружены, на первый взгляд, несколько неожиданных «кандидатов», которые, возможно, пригодятся в борьбе с коронавирусом. Противораковые лекарства, препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, лекарства от шизофрении и болезни Паркинсона – все они рассматриваются сейчас в качестве потенциальных средств лечения COVID-19. Сейчас, к примеру, идет активное тестирование хлорохина – препарата, предназначенного для лечения малярии.

Коронавирус и тюрьмы

В пятницу генпрокурор США Уильям Барр дал указание федеральным тюрьмам США в случаях, когда позволяет закон, отправлять некоторых заключенных, осужденных за совершение ненасильственных преступлений, отбывать наказание под домашним арестом.

Сегодня в тюрьмах США находятся 2,3 млн человек. Для американских заключенных риск летального исхода в связи с коронавирусной инфекцией выше среднего в силу ряда причин, включая перенаселенность мест содержания и ограниченные медицинские ресурсы в тюрьмах.

Подробнее об условиях содержаниях заключенных во время эпидемии коронавируса – в нашем материале.

Новости не о коронавирусе

Почему важно знать габариты своего автомобиля и смотреть на дорожные знаки?

Руководство аквариума в Атланте, временно закрытого для публики из-за пандемии, сделало исключение для двух щенков из местного приюта для животных. Оди и Кармель несколько часов рассматривали рыб и других обитателей аквариума, пока не решили там же немного отдохнуть.