Китай перенял у России тактику информационной войны с Западом

28.03.2020, 1:50, Новости дня

Кампания пропаганды и дезинформации, запущенная Кремлем в 2014-2016 годы, набирает новые обороты во время пандемии коронавируса. Тактику Москвы начал активно перенимать Китай. Об этом заявили эксперты Центра анализа Европейской политики.

Китай сейчас использует различные конспирологические теории вокруг зародившегося в Ухани вируса. Таким же образом действовали российские власти после отравления Сергея Скрипаля, – полагает вице-президент Центра анализа Европейской политики Эдвард Лукас.

Напомним, что ранее официальные лица КНР обвинили США в распространении коронавируса. Озвучиваются различные версии – от военных экспериментов до намеренной попытки ослабить Китай экономически. Теории об американском происхождении вируса активно распространяются и в российском сегменте Интернета. Аналогичным образом ситуация развивалась и после отравления в Солсбери: российские официальные лица обвинили западные спеслужбы в отравлении Скрипаля, а в СМИ был вброшен ряд конспирологических версий.

Китайская пропаганда представляла пожертвования со стороны китайских компаний и частных предпринимателей, в качестве жеста доброй воли официального Пекина, а продажу медицинского оборудования – как гумантарную помощь, отмечает Лукреция Погетти, аналитик из Института китаеведения им. Герхарда Меркатора.

Кроме того, появились и откровенные «фейки»: например, видео, где итальянцы на балконах якобы поют китайский гимн, или статьи о том, что эпидемия коронавируса якобы началась в Италии в прошлом году.

В свою очередь реальные новости, например о том, что к борьбе с эпидемией подключаются вооруженные силы, используются китайской и российской пропагандой в качестве доказательства слабости Евросоюза и Запада – при этом подчеркивается, что «эффективная политическая система» Китая быстро положила конец эпидемии.

Эксперты охарактеризовали две фазы информационной войны в эпоху пандемии: активные действия и усилия по отвлечению внимания. К активным действиям, по словам Лукаса, относится пиар-кампания Китая, демонстрирующего «эффективную борьбу с вирусом и отправку медицинских средств пострадавшим странам»: «А отвлечение внимания – распространения конспирологических теорий о происхождении вируса».

По мнению Лукаса, тактически Китай добился некоторых успехов в сфере информационной войны, однако стратегически он проиграет, поскольку Евросоюз, паникующий из-за кризиса, рано или поздно придет в себя.

Москва же, по мнению эксперта, извлекает выгоду в сложившейся ситуации, поддерживая ультраправые силы в ЕС, которые критикуют запоздалую реакцию ряда европейских государств на пандемию.

Исполнительный директор EU DisinfoLab Александр Алафилипп заявил, что наиболее активно для распространения непроверенной информации о коронавирусе используются группы в мессенджерах WhatsApp и Telegram – там невозможно отследить происхождение информации. В свою очередь, крупные платформы – как Facebook ­– предпринимают серьезные усилия по противодействию дезинформации, считает эксперт.

«В 2014 году, Россия начала масштабную кампанию дезинформации против европейских стран, – говорит заместитель директора чешского аналитического центра «Европейские ценности» Якоб Янда. – Россия не понесла ответственности за эти действия. Китай извлек соответствующие уроки, и использует российский опыт в качестве оружия против демократий».