Fox News – в начале пандемии власти Нью-Йорка игнорировали COVID-19 как «расистский миф»

28.03.2020, 1:45, Новости дня

Ещё в начале марта власти одного из крупнейших мегаполисов мира — Нью-Йорка — призывали горожан посещать общественные заведения, хотя в мире уже били тревогу по поводу нового коронавируса из Китая. По мнению ведущего Fox News, либеральное руководство города поставило жизни граждан под угрозу, сочтя беспокойство по поводу COVID-19 расизмом.

К началу марта коронавирус явно становился большой проблемой для Соединённых Штатов. Но в глазах избранных должностных лиц в Нью-Йорке единственной проблемой было «расистское» беспокойство их избирателей за собственное выживание.

Вот что написал в Twitter мэр Билл де Блазио 2 марта, 2 марта этого года. Цитирую: «Раз уж я выступаю за то, чтобы жители Нью-Йорка продолжали жить привычной жизнью + выходили в город, несмотря на коронавирус, я подумал, что могу высказать кое-какие предложения. Вот первое: в четверг посмотрите фильм «Предатель». Если бы «Прослушка» была реальной историей и дело происходило в Италии, было бы как в этом фильме».

Да-да, идите в кинотеатр. Немедленно. Вы должны.

Неделю спустя де Блазио по-прежнему призывал жителей Нью-Йорка жить на полную катушку и собираться большими группами. 11 марта — напомню, это было всего две недели назад! — де Блазио всё так же настаивал, цитирую: «если вы не больны, вам следует жить привычной жизнью». В тот же самый день НБА объявила о прекращении всего сезона. В Италии уже несколько дней действовал национальный карантин. Но мэр одного из самых людных городов мира говорил всем жить, как жили. Как будто китайский коронавирус был всего лишь расистским мифом.

Вскоре после этого в Нью-Йорке стали заболевать люди — иначе и быть не могло. В некоторых случаях заболевание протекало тяжело, в некоторых случаях люди умирали.

И вдруг де Блазио появился в программе Meet the Press, визжа, что Дональд Трамп бросил город! Это всё они виноваты, они! Такое заявление практически всегда срабатывает, потому-то к нему и прибег де Блазио. СМИ подыгрывают, потом переключаются на другую тему, и никто не помнит, что происходило на самом деле.

Будет ли так и на этот раз? Может быть, и нет. На этот раз всё может быть по-другому. Эта пандемия слишком ужасна, слишком много людей страдает. Политика, основанная на групповой (расовой, гендерной и т.д. — ИноТВ) принадлежности и так никому не нравилась. Она лишь помогала избранию посредственностей вроде Билла де Блазио. Но это было отвратительно, жестоко и чревато расколом. И теперь мы знаем, что от этого могут гибнуть люди. Может быть, мы сумеем остановиться.

Дата выхода в эфир 26 марта 2020 года.