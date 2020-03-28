 

Пермяка оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейковый комментарий о смерти женщины от коронавируса

28.03.2020, 1:36, Разное

Мировой суд Орджоникидзевского района Перми оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя, распространившего в интернете фейк о коронавирусе.

Как говорится на сайте местного МВД, молодой человек 1994 года рождения написал комментарий под новостью одного из информационных порталов, сообщив о смерти в больнице женщины, инфицированной коронавирусом. На пермяка составили протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации).

В Пермском крае на сегодня 10 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Состояние пациентов удовлетворительное и средней тяжести. Они находятся в Перми, в краевой инфекционной больнице и медсанчасти № 1 в изолированных боксированных палатах.

Александра Семенова
специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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