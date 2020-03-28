Источник заявил о прекращении поиска пилота Су-27 в Черном море

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28.03.2020, 1:30, Новости дня

Поиск пилота пропавшего над Черным морем самолета Су-27 прекратили, сообщил источник в экстренных службах.

«Все ушли из района поиска», – сообщил источник ТАСС.

Источник заявил, что «поиски закончены», больше «на поверхности искать не будут». Продолжатся «подводные поиски – уже самолета».

Как сообщил источник, «обыскали каждый метр и в этом квадрате, и далеко за пределами». На поверхности моря не нашли ни пилота, ни следов Су-27.

Поиск продолжался двое суток. 

В среду истребитель Су-27 ВКС РФ пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии.



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