Специалисты рассказали, что поможет предотвратить болезнь Крона

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28.03.2020, 1:09, Новости дня

Американские ученые провели исследования, которые помогли им сформулировать главные стратегии профилактики и лечения болезни Крона.

Болезнь Крона является тяжелым рецидивирующим заболеванием, для которого характерно хроническое воспаление кишечника или всего желудочно-кишечного тракта. Ученые отмечают, что достижение ремиссии на ранних стадиях способно изменить протекание болезни и снизить вероятность тяжелых осложнений на 80%. Для этого необходимо провести качественную диагностику и выбрать правильную стратегию лечения.

Ученым удалось разработать новый анализ крови, который способен предсказать риск возникновения болезни за 5 лет до ее появления.



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