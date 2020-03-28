Обнаружена связь между аутизмом и бедностью

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28.03.2020, 1:09, Новости дня

Команда ученых доказала, что от социального положения зависит динамика частоты случаев тяжелого аутизма.

Исследование подтвердило, что в тех округах штата, где проживает обеспечение население, случаи аутизма встречаются реже. Чаще детей, страдающих аутизмом, можно встретить в районах, где проживают люди с низким уровнем дохода.

Эксперты считают, что богатые родители имеют возможность уменьшить воздействие факторов окружающей среды, которое способствует риску возникновения аутизма.



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