Скорость распространения COVID-19 в США вдвое превысила мировой показатель

28.03.2020, 1:08, Новости дня

В США число случаев заражения коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом, сообщил профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман.

На веб-семинаре в Экономическом клубе Вашингтона он сообщил, что в США «темпы роста достаточно высокие». Ротман пояснил, что в мире, «согласно вчерашним данным, количество случаев увеличивается вдвое каждые шесть дней», а в США – каждые три дня.

Ротман сказал, что темпы распространения COVID-19 соответствуют итальянским, поэтому ученый прогнозирует значительный рост случаев заражения, передает ТАСС.

Как следует из данных университета Джонса Хопкинса, в США число зарегистрированных случаев заражения в субботу превысило 100 тыс. (на 10 тыс. больше, чем в Италии, и на 15 тысяч больше, чем в Китае), скончались 1 тыс. 544 человека.

Число выздоровевших составляет 862 человека.

При этом результаты опроса, проведенного Ipsos по заказу Reuters свидетельствуют, что 23% работоспособного населения США потеряли работу или были отправлены в отпуск без сохранения заработной платы из-за распространения коронавируса. В эту же категорию зачислены те, кто находится дома, не работает, но сохранил рабочее место. Опрос 1 тыс. 112 жителей США проводился в режиме онлайн 26–27 марта. Погрешность результатов составляет 3 процентных пункта.

Напомним, США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом.

Существует мнение, что высокая заболеваемость коронавирусом в США вызвана недостаточной диагностикой заболевания.

Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что лидерство США по числу заразившихся коронавирусом объясняется хорошо функционирующей в стране системой тестирования.