 

РФ внесла в ООН резолюцию, призывающую страны объединить усилия в борьбе с пандемией

28.03.2020, 1:06, Новости дня

Россия внесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН инициативу о принятии резолюции для объединения усилий стран в борьбе с пандемией коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в постоянном представительстве РФ при Организации Объединенных Наций.

В документе предлагается признать лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом, предусматривается согласие стран сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе
для выработки мер борьбы с распространением и лечением болезни и оказания помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся, предлагается отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, а также признать необходимость распространения достоверной и научно-обоснованной информации о пандемии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицированы 585 тысяч человек, выздоровели более 132 тысячи, умерли почти 27 тысяч.

В РФ отмечено 1036 случаев заражения, 45 человек вылечились, 4 скончались.



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