Премьер-министр Эстонии на русском языке призвал граждан к ответственности

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28.03.2020, 1:06, Новости дня

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас из-за пандемии обратился к жителям страны на русском языке.

В обращении он обратил внимание на социальную ответственность каждого в этот непростой период.

"… мы все должны следовать правилам. Самые важные из них: я остаюсь дома, мою руки, сохраняю дистанцию".

Ранее мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что у властей страны "пропало умение общаться с русскоязычными людьми на уровне государства", передает ТАСС.

При том, что в Эстонии государственным является исключительно эстонский язык, русским языком владеет около двух третей населения страны.

На 27 марта коронавирус в Эстонии диагностирован у 575 человек. В стране зафиксирован первый смертельный случай. 13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией, которое будет действовать до 1 мая.

 



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