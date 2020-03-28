Число жертв коронавируса в Украине увеличилось до семи, за сутки от COVID-19 умерло 999 итальянцев. Главное за день

28.03.2020, 1:05, Новости дня

В Украине стало семь жертв коронавируса

Шестой жертвой коронавирусной инфекции стала в Украине жительница Сарненского района Ровенской области, а седьмой – 76-летняя жительница Конотопского района Сумской области, у которой подтвердили коронавирус после ее смерти 25 марта.

От коронавируса излечилось уже пять человек

К четырем жителям Черновицкой области (трех взрослых и ребенка), о выздоровлении которых от COVID-19 сообщало Министерство здравоохранения, прибавился и житель Днепропетровской области. О его выздоровлении уведомили в облгосадминистрации.

Число украинцев, заболевших COVID-19, превысило отметку 300

По информации Минздрава, на утро 27 марта в Украине подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Впоследствии от местных органов власти стало известно о новых случаях заражения. В частности, первые случаи зарегистрированы в Хмельницкой и Полтавской областях.

Среди заразившихся – руководитель Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

К вечеру Минздрав Украины отчитался об увеличении количества больных до 310.

Италия установила мировой антирекорд по умершим от коронавируса

За последние сутки в Италии умерло 999 носителей коронавирусной инфекции. Это абсолютный антирекорд за все время пандемии, объявленной Всемирной организацией здравоохранения. Таким образом, число жертв COVID-19 в Италии достигло 9134 человек.

В Великобритании коронавирусом заразились ВИП-чиновники

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что ему диагностировано заболевание COVID-19. Вскоре о своем положительном тесте на коронавирус рассказал и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

В МВФ заявили о мировом экономическом кризисе

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мир вступил в рецессию, сравнимую с ситуацией 2009 года. Георгиева прогнозирует выход из кризиса в 2021 году, но только при условии, если удастся повсеместно сдержать вирус и избежать проблем с ликвидностью и платежеспособностью.