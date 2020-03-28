 

Число жертв коронавируса в Украине увеличилось до семи, за сутки от COVID-19 умерло 999 итальянцев. Главное за день

28.03.2020, 1:05, Новости дня

В Украине стало семь жертв коронавируса

Шестой жертвой коронавирусной инфекции стала в Украине жительница Сарненского района Ровенской области, а седьмой – 76-летняя жительница Конотопского района Сумской области, у которой подтвердили коронавирус после ее смерти 25 марта.

От коронавируса излечилось уже пять человек

К четырем жителям Черновицкой области (трех взрослых и ребенка), о выздоровлении которых от COVID-19 сообщало Министерство здравоохранения, прибавился и житель Днепропетровской области. О его выздоровлении уведомили в облгосадминистрации.

Число украинцев, заболевших COVID-19, превысило отметку 300

По информации Минздрава, на утро 27 марта в Украине подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Впоследствии от местных органов власти стало известно о новых случаях заражения. В частности, первые случаи зарегистрированы в Хмельницкой и Полтавской областях.

Среди заразившихся – руководитель Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

К вечеру Минздрав Украины отчитался об увеличении количества больных до 310.

Италия установила мировой антирекорд по умершим от коронавируса

За последние сутки в Италии умерло 999 носителей коронавирусной инфекции. Это абсолютный антирекорд за все время пандемии, объявленной Всемирной организацией здравоохранения. Таким образом, число жертв COVID-19 в Италии достигло 9134 человек.

В Великобритании коронавирусом заразились ВИП-чиновники

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что ему диагностировано заболевание COVID-19. Вскоре о своем положительном тесте на коронавирус рассказал и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

В МВФ заявили о мировом экономическом кризисе

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мир вступил в рецессию, сравнимую с ситуацией 2009 года. Георгиева прогнозирует выход из кризиса в 2021 году, но только при условии, если удастся повсеместно сдержать вирус и избежать проблем с ликвидностью и платежеспособностью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Украина запустила в работу четыре спиртзавода из-за коронавируса

07.02 / Коронавирус помешает Китаю опередить Голливуд в 2020 году

04.03 / СК проверит получение московскими школьниками ожогов глаз

23.03 / В Украине зарегистрировали 73 случая заражения коронавирусом – Минздрав

12.02 / Цены на смартфон Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска S20

27.03 / От коронавируса в Италии за сутки умерли почти 1 тыс. человек

18.02 / Украина и Эстония на заседании Совбеза ООН поднимут вопрос наступления боевиков на Донбассе

18.03 / Европейский коронавирус: Брюссель вымер, а Париж вводит войска

19.02 / Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Поршнев – 11-й

13.02 / Зинченко – один из самых низкооплачиваемых игроков “Манчестер Сити” – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска