“Идем и голосуем”. Потураев заявил, что Рада в понедельник откроет рынок земли и запретит возврат “ПриватБанка” Коломойскому

28.03.2020, 1:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с фракцией “Слуги народа” была достигнута договоренность о принятии законопроекта о рынке земли на внеочередной сессии парламента 30 марта.

“Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га. Для юридических лиц – это второй этап, который будет введен с 2024 года, – будет до 10 тыс. га”, – отметил он.

Кроме того, сообщил Зеленский, будет запрещена продажа земли, находящейся в государственной собственности.

Нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев заявил изданию LB.ua, что в понедельник также проголосует за законопроект, который запрещает возврат национализированных банков бывшим владельцам. Этот документ, среди прочего, сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому.

“Все идем и голосуем. [Законопроект о банках] – в том виде, в котором подан правительственный законопроект, согласованный с МВФ. Относительно земли был предложен компромисс. С 1 июля 2021 года можно продавать и покупать только земли пайщиков, а не государственные. До 100 га в одни руки. Их смогут покупать только физические лица. Через два года заходят юридические лица с концентрацией до 10 тыс. га”, – отметил нардеп.

В свою очередь, замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук сообщила, что продажа земли иностранцам откладывается до проведения референдума.

Принятие этих законопроектов является условием Международного валютного фонда для предоставления Украины помощи в рамках новой программы сотрудничества. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

По словам Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.