Может ли поддерживать один аппарат ИВЛ нескольких пациентов?

28.03.2020, 1:01, Новости дня

Во время пандемии COVID-19 во многих странах врачам не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые помогают тяжелобольным людям дышать.

Существуют рекомендации, по которым врачи могут перенастроить аппарат ИВЛ таким образом, чтобы он помогал одновременно двум или четырем пациентам, а не только одному. Некоторые врачи, даже смогли расширить это число до девяти человек.

Насколько безопасно это для пациентов с COVID-19? Как выяснилось, отнюдь небезопасно. Американское общество анестезиологов выпустило обращение с соответствующими пояснениями. В документе отмечается, что пациенты с синдромом острого респираторного дистресс-синдрома, вызванным COVID-19, часто находятся в крайне тяжелом состоянии. Даже при идеальных условиях подключения к аппарату ИВЛ от 40 до 60% таких больных умирают. Специалисты призывают использовать ИВЛ у одного пациента, который с большей вероятностью сможет выжить благодаря аппарату, чем не предотвратить или даже вызвать гибель нескольких людей.

Кроме этого, техника подключения нескольких пациентов сложна — нужно каким-то образом объединить пациентов с одинаковыми размерами легких, а также учитывать с каким сопротивлением потоку кислорода они дышат. Иначе нельзя гарантировать, что всем будут предоставлены равные объемы, ведь несоразмерное количество кислорода может оказать пагубное воздействие на легкие.