 

Ксения Георгиади рассказала, как её мать едва не сожгли заживо

28.03.2020, 0:53, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница Ксения Георгиади недавно пояснила историю, произошедшую с её матерью много лет назад. В дом артистки однажды забрались злоумышленники, пытавшиеся «выбить» из Валентины Николаевны информацию о спрятанных долларах, а когда не добились желаемого, то подожгли особняк, где мать певицы едва не сгорела заживо.
В недавнем эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» 70-летняя Ксения Георгиади вспоминала, что приобретя успех и востребованность публики, первым делом построила собственный дом в столице. Певица сразу же забрала к себе пожилую мать, а кроме того, с ней жила сестра и сын. Особняк Георгиади «приглянулся» злоумышленникам, решившим поживиться за чужой счёт. Проследив за домом, они в отсутствие хозяев проникли внутрь, где в то время находилась только Валентина Николаевна. Певица говорит, что мать пытали, нанесли серьёзные травмы, а затем сбросили в подвал, после чего дом подожгли.

В том пожаре мать Ксении Георгиади могла сгореть заживо, но соседи заметили возгорание, и женщину удалось спасти. Однако полученный стресс отрицательно сказался на здоровье Валентины Николаевны – повысился уровень сахара в крови, а затем случился инфаркт, вследствие которого она умерла. Преступников нашли и осудили. Один из них провёл за решёткой 12 лет, второй – 8.



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