Николай Изволов: «Второй фильм Дзиги Вертова восстанавливаю буквально по кадрам»

28.03.2020, 0:35, Новости дня

Через год, в марте 2021 года будет отмечаться столетие окончания гражданской войны в России. Историк кино и архивист Николай Изволов работает над восстановлением утраченного фильма об этой войне, созданного пионером мировой кинодокументалистики Дзигой Вертовым в 1921 году. Изволов сообщил «Голосу Америки», что планирует завершить реконструкцию фильма «История гражданской войны» к марту будущего года.

«Как говорится, хороша ложка к обеду, – замечает он. – Но, конечно, пандемия коронавируса может внести коррективы в наши планы, поэтому они носят сугубо предварительный характер».

Это уже второй фильм Дзиги Вертова, восстанавливаемый Изволовым. Осенью 2018 года в Амстердаме состоялась «ретро-премьера» его фильма «Годовщина революции». Вторую картину мастера, «История гражданской войны», Изволов монтирует из фрагментов, хранящихся большей частью в Красногорском архиве кинофотодокументов.

Николай Изволов – российский киновед, историк кино, автор книги «Феномен кино. История и теория». С ним корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовал по «Скайпу».

Олег Сулькин: На днях в «Фейсбуке» вы посетовали, что «одна работа еще не отпускает, а другая сердито требует внимания». Поясните, пожалуйста.

Николай Изволов: Вместе эти два фильма должны образовать огромную четырехчасовую панораму русской революции и гражданской войны, одного из важнейших событий истории человечества. Собственно, работа над «Годовщиной революции» заняла примерно месяц. А затем целый год я ее показывал по всему миру, начиная с Амстердама. Хельсинки, Сан-Себастьян, Париж, Висбаден, Тбилиси, Мюнхен, Белград, Санкт-Петербург, Штутгарт, Будапешт, – я могу еще долго продолжать. Сейчас я не поехал в Сеул, в несколько австрийских городов. Пришел коронавирус и выдал мне индульгенцию, что я не могу приехать по уважительной причине. Честно сказать, я очень устал ездить и отвечать на однотипные вопросы. А второй работой я уже год как занимаюсь, и конца еще не видно. Короткими набегами между поездками все это время езжу в архив. Мне очень помогает мой продюсер, компания «Аэрогруп». Новый проект более сложный, чем первый.

О.С.: Почему?

Н.И.: «Годовщина революции» – редкая удача для исследователя. Материал сам пошел в руки. Моя коллега Светлана Ишевская нашла в РГАЛИ полный список надписей к этому фильму. Найденные интер-титры составили готовый скелет, план будущего фильма. Оставалось механически «прочесать» и выстроить эти тысячи метров пленки. Новая работа – несколько другая. «История гражданской войны» – фильм еще более загадочный, чем предыдущий. Первый фильм Вертова был выпущен большим тиражом, в тридцати копиях, для широкого показа по стране. Второй делался на заказ и предназначался для разового показа делегатам и гостям Третьего Конгресса Коминтерна (июнь-июль 1921 г.). Он делался в рекордные сроки – по разным свидетельствам от 10 дней до трех недель.

О.С.: Помню, вы говорили, что для «Годовщины революции» Вертов использовал съемки других операторов. А здесь он свои собственные съемки использовал?

Н.И.: Частично, да. Вертов был очень активен в тот период сразу после революции. Он много разъезжал по стране с агитпоездами, монтировал журналы хроники «Кино-Неделя». Не раз бывал на фронте, на передовой, под пулями. Сделал несколько коротких фильмов, в частности, «Процесс Миронова». Кстати, кадры из него он использовал и для эпизода большой картины о гражданской войне. Фигура Филиппа Миронова очень интересна. Казак, видный военачальник красных, он выступил на фронт без санкции Реввоенсовета, был разоружен вместе со своим корпусом и осужден трибуналом. Но самого Миронова тогда помиловали, и он впоследствии командовал Второй конной армией (Ф. Миронов был убит в 1921 году при невыясненных обстоятельствах. – О.С.). Вы, наверное, помните роман Юрия Трифонова «Старик», где Миронов выведен под именем Мигулин.

О.С.: Вы рассказывали, что «Годовщину революции» Вертов монтировал из хроники, целиком снятой другими операторами. А для «Истории гражданской войны» он использовал свои или чужие съемки?

Н.И.: Это фильм уже немного другого уровня. Разумеется, далеко не все снято самим Вертовым. Многое снято его коллегами-операторами. Он физически не мог побывать на всех фронтах гражданской войны. В фильме есть эпизоды боевых действий с армиями Колчака, Деникина, Врангеля. Есть война в Закавказье, взятие Перекопа, махновцы, Первая конная армия, процесс Миронова, партизаны, анархисты, Вертов выступал как организатор съемок другими операторами. Этим фильмом, как писал Вертов впоследствии, он был не вполне доволен. Считал, что из 13 частей этого огромного фильма первая часть – «Белый террор» и «Колчаковский фронт» удалась ему больше других.

Кадр из фильма

О.С.: Есть ли принципиальные различия между первым и вторым фильмами?

Н.И.: И тот, и другой – часть эволюции одного и того же человека. У Вертова не было кардинальных перепадов во взглядах на документальное кино. В «Истории гражданской войны» он уже нащупывал подходы к «Кино-Правде» и впоследствии считал фильм предшественником «Кино-Правды».

О.С.: Как вы выстраиваете, структурируете материал?

Н.И.: Это очень сложная работа. Я работаю уже год, но все еще не могу приступить к окончательному монтажу, потому что есть вопросы, на которые я еще не нашел ответа. Это напоминает мне самому работу палеонтолога, когда по отдельным позвонкам нужно восстановить весь скелет и внешний вид древнего животного. В конце 60-х – начале 70-х годов архивист Галина Баженова в Красногорском архиве идентифицировала отдельные фрагменты и собрала четыре части этого фильма. В архиве Вертова и Григория Болтянского, который ему помогал, находятся несколько машинописных страниц, где описаны некоторые эпизоды этого фильма, его структура, план. Интер-титры сохранились в очень ограниченном количестве. Очень важная и интересная деталь – шрифт надписей. Они для этого фильма написаны от руки. Благодаря анализу надписей нам удалось идентифицировать последнюю часть фильма, «Кронштадтский мятеж и парад победителей».

Кадр из фильма

О.С.: Почему шрифты писались от руки?

Н.И.: Фильм был сделан спешным порядком в одном экземпляре и предположительно показывался на кинопередвижке на улицах Москвы в рамках театрализованных митингов в часть Третьего Конгресса Коминтерна. В условиях цейтнота надписи делались не промышленным способом, а вручную.

О.С.: Сколько сложностей и нюансов…

Н.И.: Эта работа мне очень нравится. Она сложная и очень необычная. Мне не на что опереться. Такой работы еще никто никогда не делал. Даже мои ошибки, которые я наверняка допущу, для будущих поколений киноведов и архивистов будут полезны. Практически все материалы находятся в Красногорске, но они пребывают в еще более винегретообразном состоянии, чем «Годовщина революции». Здесь приходится восстанавливать канву фильма буквально по кадрикам.

О.С.: Какие эпизоды, на ваш взгляд, самые интересные?

Н.И.: Наверное, те, которые касаются формирования Красной Армии. Вначале армия была в значительной степени неорганизованной. Но вот из этого разброда и партизанщины рождается мощная сила. Какие тектонические процессы, какие потрясающие судьбы. В этой магме истории возникают интереснейшие личности, такие, как Миронов.

О.С.: А кто еще из известных персон запечатлен в фильме?

Н.И.: Там есть Троцкий, перекочевавший из первого фильма Вертова. Есть Буденный, появляется Калинин.

О.С.: А Сталин?

Н.И.: Да, он командовал обороной Царицына и должен был быть в этом фильме. Но пока мы не нашли кадров с ним.

Ивар Смилга и Серго Орджоникидзе

О.С.: Из тех кадров-загадок, что вы помещали в «Фейсбуке», запомнилось знамя ВЦИК , которое вручил Михаил Калинин бойцам Первой конной армии. Знамя почему-то клетчатое, а не красное. Вы нашли разгадку?

Н.И.: Пока нет. Я могу предположить, что знамя бархатное, и развеваясь на ветру, по-разному отсвечивает, обозначая клетчатую структуру ткани бархата. Меня это не удивляет. На выставке в Лондоне я видел одно из знамен Красной Армии. Оно совершенно белое. Было изначально, конечно, красным, но с годами совершенно выцвело.

О.С.: Как в фильме показаны противники большевиков – Белая Армия, интервенты?

Н.И.: Интервентов, пожалуй, нет. Есть белые пленные, показан домик, где погиб генерал Корнилов. Постфактум, то есть сразу после захвата, показана разрушенная ставка генерала Врангеля.

О.С.: А трофейные съемки не использовались?

Н.И.: Мы не знаем, осуществлялись ли регулярные съемки белыми. Впрочем, какая-то белогвардейская хроника сохранилась. Но в фильме Вертова она не использовалась.

О.С.: У меня перед глазами стоят кадры давнего замечательного фильма Евгения Карелова «Служили два товарища», где великолепно сыграли Олег Янковский (он – фронтовой кинооператор) и Ролан Быков.

Н.И.: Я люблю этот фильм с детства. Очень неожиданный, человечный. Герои проходят невероятные испытания, но в конце мы видим, что от этой тяжелейшей, трагической, многообразной жизни в кинокамере остается несколько странных кадров: кто-то машет шапкой, суетятся какие-то люди и уходят в вечность. Поразительно точный образ! Если продолжить сравнение, то фильм Вертова о гражданской войне это намного увеличенный в объеме финал фильма «Служили два товарища».

О.С.: Насколько сегодня актуальна тема русской революции и гражданской войны?

Н.И.: «Годовщина революции» вызвала довольно ожесточенные споры – прямо в кинозале. Когда шел показ в тысячном зале московского кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате, я думал, начнется поножовщина. Настолько накалилась обстановка. И это не только в России. В Испании, скажем, тема гражданского противостояния по-прежнему злободневна. В Америке сносят памятники генералам южан, что вызывает массовые протесты. Очевидно, что в разных странах гражданское противостояние актуально и сегодня. Я побаиваюсь, не выпущу ли я очередного джинна из бутылки. С другой стороны – почему бы и нет? Мы просто воссоздаем визуальный артефакт прошлого.