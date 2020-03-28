Трамп подписал закон о 2,2 триллионах

28.03.2020, 0:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал закон (CARES Act), предусматривающий выделение помощи американской экономике на рекордную сумму в 2,2 трлн долларов.

В «Твиттере» Трамп написал: «Я только что подписал CARES Act, крупнейший пакет экономической помощи в американской истории — вдвое больший, чем крупнейший ранее принятый пакет. Закон на 2,2 трлн долларов предоставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесам нашей страны».

Ранее Трамп приказал корпорации General Motors начать выпуск вентиляторов, необходимых для оказания медциинской помощи жертвам эпидемии коронавируса. Этот приказ отдан в соответствии с недавно задействованным законом, предоставляющим главе государства соответствующие полномочия.

Ранее General Motors сообщила, что планирует начать производство вентиляторов совместно с компанией Ventec Life Systems, на одном из своих заводов в штате Индиана.