В Петербурге началась проверка выполнения барами мер по борьбе с COVID-19

28.03.2020, 0:30, Новости дня

В Санкт-Петербурге проверяют, выполняют ли рестораны и бары указание о временном прекращении работы с 28 марта для борьбы с коронавирусом.

В 23.30 «с Невского проспекта на Думскую улицу свернула машина ОМОНа», пишет «Фонтанка».

Как информирует издание, некоторые из заведений закрылись еще до полуночи.

Посетителей предупреждают, что в ближайшую неделю рестораны и бары работать не будут.

С 28 марта по 5 апреля в городе закрываются все рестораны, бары и непродовольственные магазины.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил следующую неделю в РФ будет нерабочей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.