Мнение: Задержание бизнесмена

28.03.2020, 0:24, Разное

Задержание бизнесмена, который пришел на совещание у губернатора Сахалина не сообщив о том, что недавно прилетел из Испании.

Пока не доведут до конца несколько показательных уголовных дел с посадками альтернативно-одаренных, такая фигня будет продолжаться.

Согласно официальным данным 80% официальных заболевших, заболели за пределами страны. Внутри России заразились только 20% от общего числа.

PS. Из прочего.

1. Московские меры по борьбе с коронавирусом будут распространены на регионы.

2. Роспотребнадзор считает, что эпидемия коронавируса в России развивается спокойными темпами и взрывного роста числа заболевших нет.

3. Несмотря на истерику поляков по поводу помощи Китая и России Италии, они тем не менее приняли прямую медицинскую помощь от Китая – два военно-транспортных борта уже доставили в Польшу различное оборудование. Следующими рейсами начнется доставка защитных средств.

Российские военные специалисты начали работу в Бергамо.