«Милость Божия» или моровая язва?

28.03.2020, 0:20, Разное

РПЦ решила саботировать указания московской мэрии об ограничении служб во время коронавируса.

Удивительно растерянно выглядит в условиях пандемии Московская патриархия — как на фоне решительных действий и заявлений других конфессий, так и на фоне требований властей, которые в РПЦ пока «не встречают понимания»

Службы в храмах пока не прекратили, при этом сам патриарх принял личные меры предосторожности: не выходит на кафедру посреди храма, запрещает целовать себе руки, а сам не целует кресты. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Конечно, еще рано делать выводы, но по состоянию на сегодня РПЦ МП в целом не выдерживает испытания, посланного ей свыше в виде пандемии коронавируса. Совершенно парадоксально прозвучало в минувшее воскресенье, на литургии в ближайшем к его загородной резиденции храме в Переделкино, заявление патриарха Кирилла о том, что пандемия — это «милость Божия».

Патриарх высказал надежду, что она приведет людей к покаянию и существенно умножит число прихожан храмов РПЦ, посещаемость которых в разы сократилась за последние годы.

При этом лично патриарх принял все возможные меры предосторожности:

перестал выезжать в многолюдные храмы, служит только в алтаре (не выходит на кафедру посреди храма), запрещает целовать себе руки, а сам не целует иконы, кресты и священные сосуды.

Одновременно патриарх предписал читать за каждой литургией особую молитву об избавлении от этой «милости Божией», которая в молитве называется по-славянски «моровой язвой».

За истекшие дни ситуация в РФ существенно ухудшилась. Главы разных конфессий и многочисленные рядовые пастыри обращаются к своей пастве со словами утешения и с призывом особо ответственно относиться в эти дни к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать, насколько возможно, карантин.

Не дожидаясь распоряжения властей, Федерация еврейских общин РФ закрыла свои синагоги по всей стране.

Перестали совершаться публичные намазы и во всех московских мечетях. Особо усердные мусульмане молятся перед ними на улице, соблюдая двухметровую санитарную дистанцию.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов призвал своих единоверцев на время воздержаться от посещения храмов и вспомнить о многовековой старообрядческой традиции домашних моленных.

Архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр глубокомысленно заметил, что тот самый подвиг любви, воссоединения с другими людьми и помощи им, ради которого мы собираемся в церковь, сейчас можно выполнить только путем воздержания от посещения храма.

На фоне нарастающей социальной тревоги, растерянности многих клириков и мирян не слышно лишь голоса патриарха Кирилла. В понедельник он создал особую рабочую группу, которая должна координировать действия церкви в условиях пандемии с органами госвласти. Свои полномочия он делегировал — в рамках этой группы — управделами патриархии митрополиту Дионисию (Порубаю), который, кстати, по некоторым параметрам, входит в «группу риска». В свою очередь, рабочая группа ограничилась рассылкой обтекаемого циркуляра по епархиям и заявлением для СМИ — о том, что храмы закроют лишь тогда, когда прекратится работа общественного транспорта и всех магазинов.

Назревает конфликт между властью и патриархией относительно режима соблюдения карантина.

Пример других поместных церквей (например, Константинопольский патриархат полностью закрыл свои храмы по всему миру, а Иерусалимский прекратил службы в храме Гроба Господня), не говоря уж о католиках (папа Франциск даже пасхальную мессу будет служить в закрытом храме), пока не действует на РПЦ.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Согласно инструкции патриархии, разосланной по приходам, следует лишь чаще проводить дезинфекцию, протирать лжицы во время причащения мирян, использовать одноразовые ватные палочки при помазании елеем и одноразовые стаканчики для запивки. Мягко говоря, это полумеры. И то в большинстве случаев они не соблюдаются: бедные провинциальные приходы ссылаются на отсутствие средств, а богатые монастыри (например, Троице-Сергиева лавра) выбирают «исповедническую» позицию:

никакая зараза через причастие не передается, не будем исполнять «отступнические» распоряжения, откуда бы они ни исходили.

Кстати, в Сергиевом Посаде уже зарегистрированы первые случаи заражения — глава местной старообрядческой общины в тяжелом состоянии госпитализирован с коронавирусом в ГКБ № 40 в Коммунарке. Подобные проблемы возникли и в другой лавре Московского патриархата — Почаевской, на территории Украины. По словам президента Молдовы Игоря Додона, вернувшиеся оттуда паломницы оказались инфицированы коронавирусом и даже заразили медперсонал.

Как ни печально это признавать, коронавирус разделяет РПЦ на два лагеря. Сторонники карантина объявляются «либералами» и «маловерами» той частью клира, которая призывает, «если нужно, и мученический венец принять», но ничего не менять в традиционном укладе литургической жизни.

Несмотря на то, что позицию «мучеников» разделяют крупнейшие монастыри и даже любимый проповедник патриарха протоиерей Андрей Ткачев (устроивший на амвоне своего храма перформанс, высмеяв респиратор и прочую защиту от вируса), председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) называет ее «преступной», возлагая на «ревнителей не по разуму» ответственность за будущие страдания людей и большие искушения для церкви, храмы которой могут стать местом массового заражения. Священник Георгий Кочетков прямо призывает отказаться от причастия в храме, в случае необходимости приглашая священника на дом с соблюдением мер санитарной предосторожности.

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по коронавирусу, предупредил, что на следующей неделе, когда в Москве закроются почти все офисы, рестораны, кафе, непродуктовые магазины и т.п., будет ограничен и доступ в помещения религиозных организаций. В Украине, которая по уровню мер защиты от пандемии на пару шагов опережает Россию, президент Зеленский дал старт акции «Пасха дома», пообещав выставить у храмов патрули.

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Рабочая группа Московской патриархии, хоть и «с пониманием», но негативно ответила на предупреждение Собянина. «Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм», — пояснила группа. А это значит, что никаких изменений в богослужебный уклад РПЦ пока не внесет.

Спор «гуманистов» и «исповедников» — только поверхностный слой проблемы.

Московская патриархия, отвыкшая от самостоятельной субъектности, от мужества формулировать собственную гражданскую позицию, реально не знает, как реагировать на вызов и чем помочь своему народу.

Десятилетие управления церковью патриарха, назвавшего себя «эффективным менеджером», привело к тотальной коммерциализации всех сторон церковной жизни и насаждению примитивных форм благочестия, чуждых Евангелию и аскетической традиции православия. На пожертвованиях перед святыми мощами, паломничествах, продаже треб и разного рода «землицы» и «водицы» строится весь церковный бюджет. А последняя часть Великого поста и Пасха — период, когда собирается основная часть доходной части этого бюджета.

Конечно, постепенно Московская патриархия примет все требования властей; нельзя даже исключать, что эта Пасха станет первой в истории России, когда службы пройдут за закрытыми дверями. И, возможно, столь явный «Божий знак» заставит некоторую часть священноначальников крепко задуматься, правильным ли путем шли они сами и вели народ, предлагая ему комфортное обрядоверие по доступной цене.

Александр Солдатов

специально для «Новой»