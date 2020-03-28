Ограничения в связи с коронавирусом вступают в силу в России
28.03.2020, 0:16, Новости дня
Российские регионы с субботы вводят ряд ограничений, которые должны способствовать борьбе против коронавируса.
В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах.
В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений, передает РИА «Новости».
Запрещаются любые массовые мероприятия.
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