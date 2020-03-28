 

Ограничения в связи с коронавирусом вступают в силу в России

28.03.2020, 0:16, Новости дня

Российские регионы с субботы вводят ряд ограничений, которые должны способствовать борьбе против коронавируса.

В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах.

В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений, передает РИА «Новости».

Запрещаются любые массовые мероприятия.

С 29 марта в Карелии остановят движение общественного транспорта. Кроме того, его работу было решено сократить в Краснодарском крае.

Во многих субъектах введен дистанционный режим обучения школьников и студентов, закрыты детские сады.

Газета ВЗГЛЯД, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, и подписалсоответствующий указ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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