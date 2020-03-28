Минфин направил в регионы средства для дооснащения медучреждений

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28.03.2020, 0:08, Новости дня

В регионы РФ направлены средства на дооснащение медицинских организаций, в которых можно будет разместить пациентов с коронавирусом, сообщил Минфин.

Ведомство выполнило соответствующее поручение главы кабмина Михаила Мишустина, озвученное в пятницу, передает РИА «Новости».

Выполнение поручения было завершено «оперативно» – «до конца дня» средства направили в регионы «для создания или перепрофилирования необходимого количества коек».

Напомним, состоялось заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин призвал распространить московские меры против коронавируса на всю страну, обещал не бросать застрявших за границей россиян, поручил приостановить проверки бизнеса из-за коронавируса.

Также Мишустин призвал россиян с пониманием отнестись к ограничениям.



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