 

Путин предложил лидерам G20 ввести мораторий на экономические санкции из-за пандемии коронавируса

27.03.2020, 13:01, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на экономические санкции в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире. Об этом он сказал лидерам “Большой двадцатки” во время онлайн-саммита 26 марта. Стенограмму выступления Путина обнародовал сайт Кремля.

“Не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии”, – отметил российский президент.

Он подчеркнул, что это вопрос жизни и смерти людей.

“Это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи”, – добавил Путин.

В Министерстве иностранных дел Украины говорили, что Москва пытается использовать распространение пандемии COVID-19 для отмены санкций.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с агрессией против Украины международное сообщество ввело против российских компаний и отдельных лиц экономические санкции, которые продлевались и ужесточались.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на утро сегодняшнего дня в мире коронавирусной инфекцией заразилось 597 620 человек. 27 371 из них умер, 131 722 излечились.



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