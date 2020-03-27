Разработка российских ученых может находить малейшие следы спирта

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27.03.2020, 23:55, Новости дня

Группа ученых обнаружила, что наночастицы из оксида кобальта могут находить малейшие концентрации спирта в воздухе.

В своей новой работе специалисты смогли создать наночастицы из окиси кобальта. Их электрическое сопротивление меняется во время соединения с молекулами различных спиртов. Такое свойство позволят определять наличие спирта в воздухе, в парах жидкости или дыхании человека даже в самых малых концентрациях.

Особенностью наночастиц является то, что их можно выращивать на поверхности электродов сенсора. Это позволяет значительно ускорить их производство. По словам ученых, их разработка может быть использована на промышленных предприятиях и в медицине.



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