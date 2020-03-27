Специалисты рассказали о быстром способе переработки пластика

27.03.2020, 23:55, Новости дня

Группа экспертов провела исследование и обнаружила штамм бактерий, которые могут разрушать химическую оболочку полиуретана.

Команда ученых из Германии выделила штамм TDA1 бактерий вида Pseudomonas, который атакует определенные химические связи, входящие в состав полиуретана. Анализ помог ученым выяснить, что этот штамм входит в группу бактерий, которые отличаются толерантностью к токсичным органическим соединениям.

По мнению ученых, их открытие является важным шагом на пути к возможности повторного использования труднообрабатываемых продуктов.