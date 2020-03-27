Учеными доказано, что время невозможно повернуть вспять

27.03.2020, 23:55, Новости дня

Международная команда ученых, которая проводила моделирование черных дыр, пришла к выводу, что историю нельзя повернуть вспять. При условии, если три объекта движутся вокруг друг друга.

Команда астрономов доказала, что достаточно лишь трех частиц, чтобы временная симметрия была нарушена. Специалисты рассчитали opбиты тpex чepныx дыp, влияющих друг на друга. Во время первого моделирования черные дыры находятся в покое. Когда они движутся навстречу друг другу, то проходят по сложным орбитам. В итоге, одна черная дыра отстраняется от двух других.

Второе моделирование начинается с того момента, когда одна черная дыра отстраняется от двух других и пытается повернуть время назад. Выяснилось, что в 5% расчетов время невозможно повернуть вспять.