Ушел из жизни режиссер Владимир Любомудров

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27.03.2020, 23:54, Новости дня

На 81-ом году жизни скончался кинорежиссер и сценарист Владимир Любомудров. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Владимир Любомудров родился в подмосковном Солнечногорске 12 ноября 1939 года. Закончил факультет журналистики МГУ, а затем Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. По собственным сценариям снял несколько картин: "Ищи ветра…", "Романс", "Кавалеристы", "Первая конная", "Белые вороны", "Отель "Эдем", "Наследник".

Кроме того он был постановщиком трюковых сцен в фильмах "Война и мир" Сергея Бондарчука и "Андрей Рублев" Андрея Тарковского.



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