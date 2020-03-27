 

У фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна коронавирус не подтвердился

27.03.2020, 23:54, Новости дня

Тест на коронавирус COVID-19 у фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна показал отрицательный результат.

Музыкант не болен коронавирусом. Ранее немецкая газета Bild сообщила, что у Линдеманна коронавирус, и он находится в отделении интенсивной терапии. В настоящее время музыкант переведен в другое отделение, передает ТАСС.

По данным издания, Линдеманн обратился к врачу с жалобой на высокую температуру. Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "воспаление легких", хотя сам пациент заподозрил у себя коронавирус. На следующей неделе Тиллю предстоит сдать повторный тест на коронавирус.

Газета уточняет, что к врачу музыкант обратился после возвращения из России, где выступал с концертами.

 



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