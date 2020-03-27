Роналду потратил 9,5 млн евро на Bugatti, за руль которой сядет только в 2021 году

27.03.2020, 23:54, Новости дня

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил лимитированный автомобиль Bugatti Centodieci стоимостью в 9,5 миллиона евро.

Centodieci в переводе с итальянского означает "сто десять", гиперкар назван в честь 110-летия самого Этторе Бугатти. Как сообщает Bild, Роналду сможет испытать свой новый автомобиль лишь в 2021 году, когда он будет выпущен в тираж.

Cristiano Ronaldo a craqué pour l’une des 10 Bugatti Centodiec !

Pour rappel, cette Bugatti Centodieci est conçue sur base d'une Chiron. Ainsi, elle embarque un moteur W16 de 1 600ch. Le tout permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,4sec; pour un prix de 8 Millions d’euros ! pic.twitter.com/mKKUocxWse

— Actu Auto 💬 (@ActuAuto1) March 26, 2020

Bugatti выпустит всего десять подобных автомобилей и все они уже заказаны. Centodieci будет оснащен 8-литровым W16 мощностью 1600 л.с. Разгон до 100 км/ч за 2,4 секунды, до 300 км/ч – за 13,1 секунды.