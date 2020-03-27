«Смерть на белой чуме»: Эксперты говорят о коронавирусе в предсказаниях Григория Распутина

27.03.2020, 23:53, Разное

Эксперты говорят о коронавирусе в предсказаниях Григория Распутина. Убитый в начале ХХ века один из самых неоднозначных представителей российской истории этого времени увидел «смерть, скачущей на белой чуме».

Одно из его пророчеств соотносили с различными болезнями, поражавшими человечество с момента его гибели в 1916 году. Среди них вирус Эбола, коронавирусы SARS-CoV и MERS-CoV, вирус иммунодефицита человека, но больше всего под развернутое описание «знаменитого старца» подходит ситуация, связанная с коронавирусом SARS-CoV-2, вызвавшем пандемию.

Предсказатель говорил о большом количестве жертв, которое коснется не только густо заселенных городов, но и многих деревень, «перечеркнутых одним крестом». По словам Распутина, не хватит рук, чтобы хоронить умерших, и никакое лекарство не сможет остановить смертельный недуг, так как он будет послан для очищения земли. Несмотря на грозное пророчество, люди продолжают бороться и верить в победу.