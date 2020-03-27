Украина никогда не внесет в Конституцию особый статус Донбасса – Резников

27.03.2020, 23:50, Новости дня

В Конституцию Украины не собираются вписывать особый статус Донбасса. Об этом вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил “РБК-Украина” в интервью, выдержка из которого опубликована 27 марта.

По его словам, этот вопрос российская сторона постоянно пытается поднять на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

“Каждую сессию спрашивают: “Будет ли Украина включать особый статус в Конституцию?” Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте. Каждый раз им рекомендую поднять их личные заметки с прошлых встреч с нашим однозначно отрицательным ответом на этот вопрос. Мало того, президент [Украины Владимир] Зеленский это даже в Париже сказал. Они улыбаются, ведь знают, что именно этот ответ прозвучит вновь, но при этом задают вопрос на каждой встрече в ТКГ”, – сказал Резников.

Вице-премьер отметил, что Россия играет в игру “Мы тут вообще посредники”.

“У них есть штамп – они его постоянно пытаются в документы всунуть – “внутренний конфликт на юго-востоке Украины”. Мы это, естественно, всегда вычеркиваем и рекомендуем прочесть январскую резолюцию ПАСЕ, где Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины”, – подчеркнул Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе).

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

Верховная Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно.