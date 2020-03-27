Отец Гандзюк об отстранении Трепака: Венедиктова начинает свой путь со лжи

27.03.2020, 23:50, Новости дня

Виктор Гандзюк, отец общественного деятеля из Херсона Екатерины Гандзюк, которая погибла в результате нападения с кислотой, назвал отстранение заместителя генерального прокурора Виктора Трепака от кураторства дела позорным. Об этом он написал в Facebook 27 марта.

Он обратил внимание президента Украины Владимира Зеленского на действия генпрокурора Ирины Венедиктовой, передавшей дело другому заместителю. По словам Гандзюка, “Венедиктова начинает свой путь на должности со лжи”.

“Почему я должен молчать, если очевидно, что у нового куратора просто нет времени разбираться в сотнях фамилий криминальной группировки, годами убивавшей людей на Херсонщине? Почему я должен молчать, если вы мне лично обещали результат, а сейчас ваша протеже за один день делает этот результат еще на месяцы вперед недостижимым? Почему я должен молчать, когда прокурор, который первым серьезно взялся за дело, вернул в Украину криминального авторитета Москала и выписал ему подозрение, подал в отставку?” – обратился Виктор Гандзюк к президенту.

Он заявил, что Венедиктова “начинает молотком ломать” дело о гибели его дочери.

“Просто стыд. Невероятный стыд”, – подытожил отец активистки.

Шок.Володимир Зеленський те що новий генпрокурор Венедиктова починає свій шлях на посаді з брехні по справі вбивста… Posted by Віктор Гандзюк on Reede, 27. märts 2020

Трепак был назначен заместителем генпрокурора в октябре 2019 года.

Венедиктова стала генпрокурором 17 марта. 27 марта Трепак подал заявление об отставке после того, как его отстранили от дел о нападениях на Гандзюк и одесского активиста Сергея Стерненко. Заявление еще не подписано генпрокурором.

Дело Гандзюк, как рассказала Венедиктова, будет курировать ее новый заместитель Алексей Симоненко.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Алексея Левина (Москала) организатором преступления, который подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, 17-го – взяли под стражу.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была “личная неприязнь” к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.