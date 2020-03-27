 

Коронавирус в США. Количество заболевших превысило 100 тыс.

27.03.2020, 23:50, Новости дня

По состоянию на вечер 27 марта в США количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters, которое ведет подсчет заболевших на основании данных властей штатов.

На данный момент в Соединенных Штатах зарегистрировано 100 040 случаев COVID-19 (первый случай инфицирования коронавирусом в стране был подтвержден 20 января), по меньшей мере 1558 человек скончались. Почти половине случаев заболевания (44 тыс.) и треть погибших (519) приходится на штат Нью-Йорк.

Таким образом, США стали первой страной в мире, в которой общее количество заболевших превысило 100 тыс. В Италии, которая занимает второе место по количеству заболевших и первое место по количеству погибших, подтверждено более 86 тыс. случаев заражения.

26 марта общее количество пациентов с коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. Сейчас, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших приблизилось к 600 тысячам, скончались почти 27 тысяч, более 130 тысяч человек выздоровели.

По официальным данным Центра по контролю заболеваний США на утро 27 марта составляло 85 тыс. заболевших и 1,2 тыс. умерших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Задержан начальник североосетинского УФСИН

24.03 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек – Университет Джона Хопкинса

04.03 / МГУ показал лучший результат в истории в предметном рейтинге мировых вузов

28.02 / США призвали Турцию отказаться от С-400

15.03 / В Госдуме увидели пользу в коронавирусе

02.02 / В Генте на прохожих с ножом напала женщина

06.02 / Крымские татары призвали Турцию не совершать «серьезнейшую ошибку»

24.02 / В Москве построят станцию метро «Парк чудес»

08.02 / Фадеев официально выпустил “Гугушу”

07.03 / ВОЗ: В мире зарегистрировано 101,9 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 3,5 тысяч человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска