Коронавирус в США. Количество заболевших превысило 100 тыс.

27.03.2020, 23:50, Новости дня

По состоянию на вечер 27 марта в США количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters, которое ведет подсчет заболевших на основании данных властей штатов.

На данный момент в Соединенных Штатах зарегистрировано 100 040 случаев COVID-19 (первый случай инфицирования коронавирусом в стране был подтвержден 20 января), по меньшей мере 1558 человек скончались. Почти половине случаев заболевания (44 тыс.) и треть погибших (519) приходится на штат Нью-Йорк.

Таким образом, США стали первой страной в мире, в которой общее количество заболевших превысило 100 тыс. В Италии, которая занимает второе место по количеству заболевших и первое место по количеству погибших, подтверждено более 86 тыс. случаев заражения.

26 марта общее количество пациентов с коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. Сейчас, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших приблизилось к 600 тысячам, скончались почти 27 тысяч, более 130 тысяч человек выздоровели.

По официальным данным Центра по контролю заболеваний США на утро 27 марта составляло 85 тыс. заболевших и 1,2 тыс. умерших.