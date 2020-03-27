Список возможных лекарств от COVID-19 расширили

27.03.2020, 23:48, Новости дня

До этого момента во временных методических рекомендациях Минздрава РФ только три препарата — умифеновир, ремдесивир, фавипиравир — проходили клинические испытания у пациентов с короновирусом. Сейчас к ним прибавились хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.

В настоящее время у врачей нет достаточного количества данных, чтобы говорить однозначной эффективности препаратов. Поэтому их применение допустимо только по решению врачебной комиссии, в случае когда потенциальная польза для пациента превысит риск от их применения.