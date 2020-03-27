 

Захарова назвала ситуацию с коронавирусом «моментом истины»

27.03.2020, 23:30, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сложившуюся в мире из-за коронавируса ситуацию.

Она заявила, что настал «момент истины: настоящий, неподдельный».

«Тот самый, который, возможно, бывает один раз в жизни», – приводит ее слова ТАСС.

По мнению Захаровой, в сложившейся ситуации «проявится все, на что каждый способен».

Она подчеркнула, что «Россия способна оказать другому помощь». В РФ «чувствуют и понимают боль, которую испытывают люди в другом государстве». В частности, Захарова указала на помощь, которую РФ оказывает Италии.

Захарова заявила, что мир столкнулся с вызовом невиданного масштаба за последние десятилетия. Она отметила, что в сложившейся ситуации кто-то покажет себя с лучшей стороны, а кто-то – наоборот.

Напомним, Москва призвала снять санкции с Каракаса, так как в сложной экономической ситуации и с учетом пандемии коронавируса они становятся орудием геноцида.

Захарова назвала циничными требования отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде на фоне переноса Игр.



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