 

В Сеть «слили» фото, доказывающее измену Эмбер Хёрд Джонни Деппу с Илоном Маском

27.03.2020, 23:30, Разное

В январе 2017 года Джонни Депп и Эмбер Хёрд официально развелись, однако судебные прения и взаимные обвинения между экс-супругами длятся до сих пор. Недавно в Сеть «слили» фото, которое, возможно, сможет доказать супружескую измену актрисы в период брака.
Снимок, о котором идёт речь, сделан при помощи камеры наблюдения, установленной в лифте дома, где располагаются апартаменты Джонни Деппа. На нём запечатлена Эмбер Хёрд и Илон Маск, обнимающий со спины актрису. Сообщается, что данный материал был записан ещё в то время, когда знаменитости состояли в браке, то есть, он может являться доказательством измены, о чём ранее говорил Депп, в то время как его бывшая жена и её вероятный любовник связь категорически отрицали.

В процессе развода Хёрд обвинила Деппа в семейном насилии, и таким образом ей удалось в качестве компенсации за причинённый моральный и физический ущерб отсудить 7 млн долларов. Впоследствии актёр в свою очередь обвинил бывшую возлюбленную в измене с Маском и оценил урон для своей репутации в 50 млн долларов, информирует StarsLife.



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