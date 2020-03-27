 

Мнение: Почему закрыли московские парки

27.03.2020, 23:25, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть ряд московских парков. С 28 марта. Но «Сокольники» постарались и закрылись досрочно. Вышли мы с Чарли сегодня с утра на прогулку и наткнулись на заваренный вход, еще и подпертый железобетонной плитой.

Посмотрел Чарли налево, посмотрел направо и пошли мы гулять в сквер…

А тут еще приятель скинул фотку, что Оленьи пруды не перекрыты. Вечером туда пойдем. И завтра утром.

Пока мы шли до сквера, прошли мимо главного входа в «Сокольники». Разговорился с охранником. И услышал от него очень правдоподобную версию, почему закрыли «Сокольники» и другие парки Москвы. Потому что это же абсурдно, закрывать парки, но не перекрывать скверы, тем самым увеличивая концентрацию людей в скверах…

Все дело, видимо, в том, что уборкой парков после нашествия посетителей, занимаются в массе своей мигранты и россияне, приехавшие из других регионов России. А их всех, похоже, будут выселять из Москвы и отправлять домой. Да плюс еще президент объявил недельный выходной.… В общем, парки убирать будет некому. Поэтому, наверное, и решили их закрыть.

Источник: Ирек Муртазин



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