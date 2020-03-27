Украина: что можно, а что – нет во время карантина

27.03.2020, 23:15, Новости дня

КИЕВ – В рамках противодействия распространения коронавируса в Украине до 24 апреля запрещена деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

Об этом говорится на Интернет-портале исполнительной власти Украины, в тексте о том, «Что разрешено, а что запрещено до 24 апреля – постановление правительства № 239».

«Кроме того, до 24 апреля запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении; пассажирские перевозки авиационным транспортом», – говорится в сообщении.

Сообщается, что разрешена адресная доставка пищи, торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи.

Перечень разрешенных сфер деятельности включает в себя также и другие пункты.

В утренней сводке 27 марта Министерство охраны здоровья Украины сообщает о 218 случаях коронавирусной болезни COVID-19.

«По данным Центра общественных связей, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, четыре пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая», – отмечается в публикации МОЗ на странице в Фейсбуке.

О возможностях НАТО для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что Альянс рассмотрит возможность предоставления дополнительной поддержки Украине.

Об этом сообщает Укринформ 27 марта, цитируя пресс-службу внешнеполитического ведомства Украины.

«Йенс Столтенберг сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба с пониманием воспринял решение партнеров перенести на более поздние сроки заседание Североатлантического совета НАТО с участием Украины и Грузии ввиду сложной эпидемиологической ситуации в Европе и мире.

Глава МИДа также уверил Столтенберга, что политика нового правительства Украины в отношении НАТО остается неизменной.

От риторики паники – к решительным действиям

Председатель совета директоров Института политических и маркетинговых исследований имени Тараса Шевченко Владимир Бондаренко считает, что украинская власть принимает не слишком жесткие меры в период карантина, которые к тому же «сплошь и рядом нарушаются».

«Мы говорим о жестких методах, но какие это жесткие методы, если на третий день карантина в аптеках часто нет ни антисептиков, ни масок, ни элементарной марли. Только что вернулся из аптеки на улице Шелковичной (центр Киева – Т.Б.) – это ничего нет. Завозится огромное количество инфицированных и только сегодня в связи с запретом пересечение границы пытаются положить этому конец. Недавно был в обычной поликлинике, и там медсестра на входе пыталась проверить мне температуру неработающим термометром», – говорит Владимир Бондаренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что власть должна активнее реализовывать карантинные методы, в случае необходимости, административно наказывать нарушителей.

«Власть недостаточно ведет упредительную работу, граждане не наказываются, до сих пор президентом не приняты меры по помощи бедным категориям населения. Им помогают волонтеры и сердобольные соседи. В тоже время никто не наказывает тех, кто продает медицинские маски за рубеж, спекулирует этим товаром», – подчеркивает Владимир Бондаренко.

По его словам, радикальные методы в борьбе с пандемией позволят остановить распространение вируса, и снимут панические настроения внутри общества.

«Граждане увидят, что в стране от риторики паники идет переход к решительным действиям, это успокоит многих. При этом нужно подключить аналитические службы разведки, у них большой опыт в борьбе с подобными пандемиями», – считает Владимир Бондаренко.

Он говорит, что статистика распространения вируса в Украине продолжает нарастать, однако правительство уже приняло решение о том, что можно увеличить количество пассажиров в общественном транспорте, а полиция никак не реагирует на тех, кто ходит по улицам городов без медицинских масок.

Оставаться людьми и рассчитывать на себя

Политолог Александр Харебин считает, что украинская власть сделала ряд противоречивых действий в период пандемического распространения коронавируса, которые легко объяснить.

«В ситуации пандемического распространения коронавируса в мире сделала как катастрофическую ошибку, не запретив вовремя вывоз масок и прочего противоэпидемиологического оснащения из Украины, параллельно продав и уничтожив их стратегический запас в Госрезерве, так и стала одной из первых в мире, кто ввел режим чрезвычайной ситуации в регионах, а затем и в стране в целом. В первом случае – сотни миллионов прибыли, жадность, свойственные нынешним детям во власти, во втором – попытка взять под контроль политические и экономические процессы в стране в интересах одной из групп влияния возле президента Зеленского», – говорит Александр Харебин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что именно последствия пандемии коронавируса откроет глаза многим украинцам на свое будущее в этой стране, а также на роль и место государства и его институций в этом будущем.

«Как открыла глаза на катастрофическое состояние медицины и отсутствующую экономику. Ожидаемый массовый рост безработицы, нарастающий дефицит средств в Пенсионном фонде, возможный социальный коллапс, а также экономическая слабость среднего и малого бизнеса, промышленная стагнация, падение спроса на основные украинские экспортные позиции, плюс не до конца понятная ситуация с экспортом продовольствия делают перспективы будущего Украины крайне зависимыми от сроков карантина и масштабов заболеваемости в стране», – говорит Александр Харебин.

На вопрос о том, «что в таком случае нужно сделать Украине и ее гражданам?» он отвечает – «оставаться людьми и рассчитывать на себя».

«Что нужно делать украинской власти? Повзрослеть, поумнеть и быть готовыми ко всей полноте ответственности за страну и ее будущее», – считает Александр Харебин.

США мобилизовали беспрецедентные ресурсы в борьбе с COVID-19

Правительство Соединенных Штатов быстро мобилизовало беспрецедентные ресурсы для реагирования на пандемию COVID-19 как дома, так и за рубежом. Об этом говорится 26 марта в заявлении Государственного секретаря Майка Помпео на странице в Фейсбуке посольства США в Украине.

«Сегодня я с удовольствием сообщаю, что США предоставили почти 274 миллиона долларов на экстренное медицинское и гуманитарное финансирование. Вместе с американским частным сектором американский народ продолжает быть в авангарде ответа на это пандемию. Эти 274 миллиона долларов обеспечат для 64 наиболее осаждаемых стран ресурсы для лучшей борьбы с пандемией и дадут возможность Верховному комиссару ООН по делам беженцев оказывать помощь некоторым уязвимым слоям населения в мире», – подчеркивается в заявлении.

Майк Помпео объясняет, что из выделенных средств – почти сто миллионов долларов будут направлены на нужны «экстренной медицинской помощи».

«Включены также 110 миллионов долларов новой международной помощи при чрезвычайных ситуациях, которые вместе с нашим финансированием, будут предоставляться 64-м странам на неотложные медицинские нужды», – отмечает Майк Помпео.

Еще 64 миллиона долларов – это «ответ» в качестве гуманитарной помощи Верховному комиссару ООН по делам беженцев для борьбы с пандемией среди наиболее уязвимых слоев населения мира, подчеркивается в сообщении.