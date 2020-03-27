В приложении Apple Music появились уведомления о новых альбомах

27.03.2020, 23:09, Разное

В приложении Apple Music теперь можно включить уведомления о выходе новых альбомов от любимых исполнителей. Оповещения сразу после релиза появляются поверх иконки вкладки «Медиатека».

Опцию получения уведомлений можно настроить индивидуально. Для этого необходимо открыть приложение «Музыка» и перейти во вкладку «Для вас». Там в верхнем правом углу находится иконка профиля. При нажатии на нее должно появиться контекстное меню с графой «Уведомления». Далее необходимо просто активировать чекбокс рядом с пунктом «Показать в медикатеке». После этого при выходе альбома исполнителя, который находится в списке любимых, пользователь будет получать уведомление о релизе.

В комментариях к приложений в AppStore многие пользователи отметили, что оповещения пока работают некорректно, так как приходят через несколько дней после загрузки альбома или сингла. Разработчики ответили на один из таких постов и пообещали устранить все баги в ближайшее время.

Ранее Apple снизила стоимость подписки на сервис Apple Music. Теперь он составляет всего 1,9 доллара в месяц для пользователей из США и 2,3 доллара для всех остальных юзеров. Снижение стоимости подписки представители Aple связали с карантином на фоне распространения коронавируса.