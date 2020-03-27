«Аэрофлот» объявил о приостановке рейсов в Китай

27.03.2020, 23:08, Новости дня

Рейсы в Пекин и Гуанчжоу приостановлены, сообщил «Аэрофлот».

Как сообщила компания, с субботы прекращаются «полеты в/из Москвы в Пекин», с воскресенья – в Гуанчжоу. Приостановить рейсы решено по 30 апреля, передает РИА «Новости».

С пятницы сокращено число полетов в Бангкок, в Мале, Шанхай, Нью-Йорк, передает ТАСС.

Напомним, с 27 марта в связи с распространением коронавируса РФ приостанавливает международное авиасообщение.

При этом самолеты продолжат вывозить россиян, оказавшихся в других странах, обратно в Россию. Кроме того, сохраняются перевозки грузов.

Лоукостер «Победа» приостановил полеты до лета.

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