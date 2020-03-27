 

Мнение: Mother Russia и экономическая нестабильность

27.03.2020, 23:05, Разное


Видимая рука рынка.

К вопросу о судьбе малого бизнеса и его перспектив в условиях экономического спада https://colonelcassad.livejournal.com/5741225.html и "выходных недель" с ожидаемыми сокращениями.
Владельцы "Mother Russia" которые несколько лет радовали годным и смешным китчем на тему отечественной истории и отечественных писателях распродают запасы в условиях падения спроса.

Дорогие наши клиенты.
К сожалению, футболка не поможет вам от вируса, не компенсирует вам убытки, не заменит вкусного ужина и это точно не предмет первой необходимости, но вирус пройдет, а хорошая вещь останется.
Наш ответ всей ситуации сегодня в стране и мире – радикальное снижение цен на период экономической нестабильности. Мы с вами в одной лодке, и мы хотим чтобы несмотря на сложные времена вы могли не отказывать себе в выборе наших изделий.
Обстоятельства не в нашу пользу, но вместе выстоим. Берегите себя и ваших близких!

https://vk.com/brandrussia – цинк

Вполне разумный шаг, учитывая, что в условиях карантина (который может затянуться), будет уже не до модных футболок. А так, может быть финансовая подушка позволит протянуть до лучших времен. Перед такой проблемой сейчас оказались многие мелкие предприниматели. А ведь после нескольких недель затаривания продуктами и туалетной бумагой, впереди еще объективное падение спроса из-за сокращений в частном секторе.
Так что, кто в свое время не купил из-за ценника, теперь могут разбирать https://motherrussia.ru/ по вкусным ценам, на часть товаров обвал цены от 30 до 70%.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Личное: Лишить прав. Спасти детей

16.02 / Кейт Миддлтон о тяжелой беременности, родах под гипнозом и чувстве вины перед детьми

23.02 / Мнение: Изба-читальня. Что творится…

05.03 / Мнение: А Баба Яга против!

15.01 / В конце 2019 года Путин сказал, что средняя цена на газ для населения 62 доллара, а я плачу почти 89 долларов

08.03 / В интернете вспомнили о нереализованном проекте минивэна Lada Kalina ВАЗ-1120

11.02 / Mayo Clinic определила 10 основных признаков анемии

15.03 / Анатолий Руденко объяснил, почему отказался от секса с супругой на полгода

15.02 / Лайма Вайкуле на время отказалась от авиаперелетов из-за эпидемии коронавируса

14.03 / Актриса Стася Милославская во время спектакля травмировала ногу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска