Мнение: Mother Russia и экономическая нестабильность

27.03.2020, 23:05, Разное



Видимая рука рынка.

К вопросу о судьбе малого бизнеса и его перспектив в условиях экономического спада https://colonelcassad.livejournal.com/5741225.html и "выходных недель" с ожидаемыми сокращениями.

Владельцы "Mother Russia" которые несколько лет радовали годным и смешным китчем на тему отечественной истории и отечественных писателях распродают запасы в условиях падения спроса.

Дорогие наши клиенты.

К сожалению, футболка не поможет вам от вируса, не компенсирует вам убытки, не заменит вкусного ужина и это точно не предмет первой необходимости, но вирус пройдет, а хорошая вещь останется.

Наш ответ всей ситуации сегодня в стране и мире – радикальное снижение цен на период экономической нестабильности. Мы с вами в одной лодке, и мы хотим чтобы несмотря на сложные времена вы могли не отказывать себе в выборе наших изделий.

Обстоятельства не в нашу пользу, но вместе выстоим. Берегите себя и ваших близких!

https://vk.com/brandrussia – цинк

Вполне разумный шаг, учитывая, что в условиях карантина (который может затянуться), будет уже не до модных футболок. А так, может быть финансовая подушка позволит протянуть до лучших времен. Перед такой проблемой сейчас оказались многие мелкие предприниматели. А ведь после нескольких недель затаривания продуктами и туалетной бумагой, впереди еще объективное падение спроса из-за сокращений в частном секторе.

Так что, кто в свое время не купил из-за ценника, теперь могут разбирать https://motherrussia.ru/ по вкусным ценам, на часть товаров обвал цены от 30 до 70%.