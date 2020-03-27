Мнение: О полном обнулении России вместо Путина

27.03.2020, 23:01, Разное

Можно сказать, свершилось!

Два нуля и две двойки в порядком номере текущего года сыграли таки роковую шутку со 146-миллионной страной. Что становится понятно уже и без нумерологии. Всего одна картинка показывает это более, чем наглядно.

Наша кормилица…

За какой-то месяц нефтяные #цены на глобальном рынке упали более, чем вдвое. И практически втрое, если брать с начала года. Сейчас они пляшут на уровне 24 долл. за баррель по марке Brent, но пытаются прорваться ниже. С учётом торговых войн и традиционных скидок, ценовой порог в 20 долл. для российской смеси Urals – уже практически #реальность.

Славненько так «обнулились», махом вернувшись примерно в 2000 год…

Тот период, впрочем, в России назвали «золотыми нулевыми». Быстро оправившаяся от сокрушительного дефолта 1998 г. страна словно встряхнулась и… начала развиваться и расти доселе невиданно быстрыми темпами. Увеличились зарплаты, пенсии, доходы огромного числа людей. Улучшилась их #жизнь.

Можно ли сейчас рассчитывать на повторение того же, коль скоро пресловутое «ресурсное проклятье» тоже обнулилось с падением цен на углеводороды?

Безусловно, в новый беспрецедентный #кризис Россия входит в заметно лучшей экономической форме. Государственный внешний долг сведён к минимуму, федеральный бюджет вплоть до последних месяцев исполнялся с профицитом, накоплены внушительные резервы – один только ФНБ превышает 7% российского ВВП (по состоянию на 1 марта). Есть «жирок» и у некоторых бизнесов, и у некоторых сограждан.

С другой стороны, «золотые нулевые» привили россиянам привычку к сытой жизни. Если в 1990-х зарплата в 100 долл. в месяц была вполне сносной, а в 1000 долл. – вожделенной, то теперь первое – это катастрофа, а второе – ничего особенного. Планка личного потребления тоже задрана высоко и снижать её будет больно.

Но придётся, похоже. Бурный рост в «золотые нулевые» был вызван быстрым вводом в действие недозагруженных производственных мощностей, ранее высвобожденных кризисом «лихих 90-х», колоссальным сокращением конкуренции с импортом и наличием либертарианского духа в обществе – следствие той самой вольницы 1990-х годов, которую теперь очень многие дружно ненавидят. Кстати, именно по причине сохранившейся в тогдашнем – во многом постсоветском – обществе огромной тяги к свободе и независимости стали возможными либеральные #реформы первого срока Владимира #Путин­а.

Теперь подобных ресурсов у России уже нет. Иностранный #бизнес переместил часть производств, преимущественно промсборку, в Россию, и теперь ему #девальвация не так страшна, как 22 года назад. Тем более, что и нынешний обвал рубля всё-таки не пятикратный и даже не троекратный. Простаивающих мощностей тоже практически нет. А вот «дух нации» теперь не либеральный, а государственнический, патерналистский. На пути к относительному богатству, по большей части призрачному, люди с удовольствием расстались со многими свободами, собственноручно передав власть в руки путинской бюрократии. И даже сама мысль, что надо опираться на себя, не ждать милостей от государства и действовать не по указке многим теперь кажется крамольной.

Это, пожалуй, главное, почему новый ренессанс кажется сейчас маловероятным. Даже несмотря на то, что чудеса в экономике всё же случаются.

А что ещё, по вашему мнению, могут «обнулить» низкие цены на #нефть, особенно если они – надолго?