 

Меган Маркл озвучила фильм о слонах

27.03.2020, 22:53, Разное

Меган Маркл озвучила фильм про слонов от студии Disney. Документальная картина получила название Elephant.
Премьера фильма на сервисе Disney+ должна состояться 3 апреля. Еще до брака с принцем Гарри Маркл снималась в ситкоме «Форс-мажоры», в котором исполнила роль Рэйчел Зейн. После замужества она прекратила принимать участие в проектах подобного рода. Сама Маркл пока не прокомментировала проект.

Принц Гарри и его жена в конце минувшего года сложили полномочия и покинули Великобританию. Супруги с сыном Арчи проживали в Канаде, а теперь перебрались в Лос-Анджелес. Маркл в социальных сетях часто делает посты, в которых рассказывает о времяпровождении во время карантина из-за коронавируса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Мнение: Лёгкий способ вычислить паразита

25.02 / Обновленный Subaru WRX STI получит турбированный 400-сильный двигатель

08.03 / Исследователи из Китая рассказали о воздействии коронавируса на организм человека

10.04 / Мнение: Во время интимной близости он очень удовлетворителен

20.03 / WSJ: США могут ввести санкции против России из-за дестабилизации ситуации на рынке нефти

20.02 / Мнение: Склад стратегических бомбардировщиков

11.03 / Видео с новым Google Pixel 4a рассекретило его особенности до анонса

23.03 / Аркадий Укупник по ошибке зашел в женский туалет

17.02 / Учителя и психологи выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

22.02 / Ученые назвали нормализующие уровень гормонов продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска