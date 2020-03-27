Меган Маркл озвучила фильм о слонах

27.03.2020, 22:53, Разное

Меган Маркл озвучила фильм про слонов от студии Disney. Документальная картина получила название Elephant.

Премьера фильма на сервисе Disney+ должна состояться 3 апреля. Еще до брака с принцем Гарри Маркл снималась в ситкоме «Форс-мажоры», в котором исполнила роль Рэйчел Зейн. После замужества она прекратила принимать участие в проектах подобного рода. Сама Маркл пока не прокомментировала проект.

Принц Гарри и его жена в конце минувшего года сложили полномочия и покинули Великобританию. Супруги с сыном Арчи проживали в Канаде, а теперь перебрались в Лос-Анджелес. Маркл в социальных сетях часто делает посты, в которых рассказывает о времяпровождении во время карантина из-за коронавируса.