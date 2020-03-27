Rammstein опровергла сообщения о коронавирусе у Линдеманна
27.03.2020, 22:53, Новости дня
У вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна нет коронавируса, сообщила группа.
В сообщении говорится, что врач предписал Линдеманну обратиться в больницу. Линдеманн остался на ночь в отделении интенсивной терапии. Днем его перевели в «другое отделение», передает ТАСС.
Вокалист Rammstein «чувствует себя лучше», передает РИА «Новости».
Линдеманн сдал тест на коронавирус. Тест показал отрицательный результат.
Напомним, СМИ сообщили, что Линдеманна госпитализировали в Берлине. Утверждалось, что у него якобы подтвердился коронавирус.
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