Специалисты выяснили первоначальное предназначение змеиного яда

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27.03.2020, 22:36, Новости дня

Исследователи обнаружили, что в процессе эволюции яд у змеи появился не для защиты, а для охоты.

Ученые захотели выяснить, что стало движущей силой эволюции для появления у змей яда. Для изучения данного вопроса было опрошено почти 400 серпентологов со всего мира. Специалисты рассказали о своих ощущениях после змеиного укуса. Выяснилось, что немедленную боль вызывали не все укусы.

На основании исследований ученые сделали вывод, что яд у змей появился для охоты. С помощью него во время охоты змеи обездвиживают свою добычу.



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