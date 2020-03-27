В Китае работают над созданием крови для переливаний, которая могла бы стать универсальной

27.03.2020, 22:36, Новости дня

Команда китайских ученых создала инновационное покрытие для красных кровяных телец, не препятствующее перемещению кислорода. Это покрытие не дает иммунной системе распознавать белки, связанные с резус-фактором.

Ученые находятся на пути решения проблемы непринятия органов и тканей при трансплантации организмом пациента. По словам специалистов, их открытие может привести к созданию универсальной крови, которую медики смогут применять во время переливаний.

Кроме того, открытие исследователей может быть применено во время изучения вопросов трансплантации органов и тканей.