На американском круизном лайнере от коронавируса умерли 4 человека

27.03.2020, 22:35, Новости дня

На лайнере Zaandam круизной компании Holland America Line от коронавируса COVID-19 скончались четыре человека. Все умершие — люди преклонного возраста.

Данную информацию подтвердила круизная компания. Ее представители отмечают, что делают все возможное, чтобы поддержать родственников погибших в эти трудные времена.

На борту лайнера Zaandam около 1800 человек и несколько десятков больных коронавирусом, сообщает РИА Новости. В настоящее время судно находится на рейде в территориальных водах Панамы. Ему отказали в заходе несколько портов Латинской Америки. Судно "Роттердам" доставило на Zaandam припасы, медицинский персонал, а также тестовые наборы для выявления COVID-19.

В Holland America Line рассказали, что хотят переправить здоровых людей на борт "Роттердама". На круизном лайнере останутся зараженные пассажиры, их близкие и команда.

Ранее сообщалось, что США возглавили список стран с самым большим числом заболевших коронавирусом COVID-19.