 

Исинбаева стала кандидатом в члены комиссии спортсменов ВФЛА

27.03.2020, 22:35, Новости дня

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева вошла в состав кандидатов на включение в комиссию спортсменов Всероссийского федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, помимо обладательницы 28 мировых рекордов, в число кандидатов на включение в комиссию также вошли: Татьяна Чебыкина, Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин.

Выбранные кандидатуры будут рассмотрены, согласно выработанным критериям, президиумом ВФЛА и утверждены на ближайшем его заседании, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи во вторник, 31 марта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / 21 февраля на Донбассе был ранен один украинский военный – штаб ООС

25.02 / В Волгоградской области раскрыли аферу со страховкой на полмиллиона

12.03 / Bloomberg: Саудовская Аравия хочет поставлять нефть в Европу по $25

12.02 / Минобороны: эскалация в Идлибе произошла из-за скоординированных атак террористов

26.03 / Минсельхоз подготовит предложения для стабилизации продовольственного рынка

18.03 / Обнуление идет по плану

11.02 / Чужой: найден вирус с ДНК, незнакомой остальным формам жизни

19.02 / США нанесли авиаудар по территории Сомали

21.02 / Трамп выступил с новой порцией критики в адрес соперников-демократов

16.03 / Авиасообщение Азербайджан – Уфа приостановлено из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска